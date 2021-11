Sortir dans le Calvados : jeudi 19 mars

Demain, la France aura la chance d'assister à une éclipse solaire. La lune cachera à 82% le soleil dans la matinée. Des solutions simples existent pour observer sans danger l'éclipse : achetez vos lunettes spéciales éclipses ou prenez une feuille, mettez un carton percé d'un petit trou entre cette feuille et le soleil et observez l'éclipse projetée sur la feuille.



Demain également, assistez au spectacle des Chevaliers du Fiel au Zénith de Caen. C'est à 20h30, comptez entre 55 et 35€ la place. Plus d'infos sur www.leschevaliersdufiel.com



Ce samedi, c'est la 20e Foire aux ânes en Pays d'Auge organisée par la commune de Moyaux. Au programme : défilé d'ânes, concours, marché fermier et d'autres animations. Rendez-vous à Moyaux ce samedi de 9h à 19h. L'entrée est gratuite.