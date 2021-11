Sortir dans la Manche : jeudi 19 mars

Demain, la France aura la chance d'assister à une éclipse solaire. La lune cachera à 82% le soleil dans la matinée. Des solutions simples existent pour observer sans danger l'éclipse : achetez vos lunettes spéciales éclipses ou prenez une feuille, mettez un carton percé d'un petit trou entre cette feuille et le soleil et observez l'éclipse projetée sur la feuille.



Demain, Entre deux caisses vous propose de découvrir leur tout dernier spectacle «En tout bien tout bonheur» dans le cadre du concert du mois à Bréhal. C'est ce vendredi à 21h à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Bréhal.



L'enduro de la Sée à Sourdeval c'est ce dimanche. Épreuve d'ouverture du Championnat de Normandie d'enduro organisé par le Sourdeval Moto Club. L'enduro est une discipline de moto tout terrain. Premier départ à 09h30, arrivées à 17h et remise des prix à 18h30. Plus d'infos sur sourdevalmotoclub.free.fr