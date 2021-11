L'écrivain et généticien Axel Kahn rencontre ses lecteurs à Bois-Guillaume

Le célèbre généticien devenu écrivain va pouvoir raconter ses expériences tirées de ses traversées de la France à pied. Des traversées racontées dans son dernier ouvrage.

Notre critique littéraire :

En mai 2013, Axel Kahn part à pied de Givet (ça ne s’invente pas) dans les Ardennes pour rejoindre le pays basque français, soit une diagonale de 1.600 kms.

Il ajoute ainsi son nom à la liste déjà longue des écrivains marcheurs (Lanzmann, Rufin, Bourlès, etc.) Mais il ne s’agit pas des rêveries d’un promeneur solitaire. Il ne se promène pas, il affronte la pluie, le vent, le froid, il tombe, traverse des rivières les chaussures à la main. Et il ne rêve pas, Axel Kahn. Il marche les yeux grands ouverts, il regarde, il constate, il interrroge. Et il témoigne de ces paysages si beaux, et de ses habitants, assommés par la crise ou qui peinent à s’en sortir par des emplois d’intérimaires.

Cependant il éprouve la «fierté d’être citoyen de cette France» qu’il désire célébrer.

Et, paraphrasant la chanson de son enfance scoute, la meilleure façon de témoigner, c’est de metre un mot devant l’autre.

Pratique. Mercredi 8 mars à 20h30, à la Maison pour Tous de Bois-Guillaume. "Pensées en chemin ; Ma France, des Ardennes au Pays basque", ed.Stock.