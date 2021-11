Aéroport de Roissy (France) (AFP). Quantité record de stupéfiants saisis par les douanes en 2014

Près de 200 tonnes de stupéfiants, parfois dissimulés dans des caisses d'avocats, des pots de cornichons ou des thermos, ont été saisies en 2014, dont 157,3 t de cannabis, des chiffres records pour les douanes qui ont présenté mardi leur bilan annuel. "En 2014, les saisies de stupéfiants atteignent 198,4 tonnes, résultat record, en hausse de 38,5% par rapport à 2013", se félicitent les douanes qui ont présenté leur rapport à l'aéroport de Roissy. Ces résultats s'expliquent par la "présence des agents" sur le terrain, et un "meilleur travail avec leurs homologues européens et avec les services de l'Etat (police, gendarmerie)", a commenté à l'AFP Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du Budget. La traque des trafiquants de cannabis a été particulièrement fructueuse: 157,3 t de cannabis (dont 151,1 t de résine) ont été saisies en 2014, +84% par rapport à 2013, année déjà exceptionnelle. Deux très belles opérations, fruit d'une coopération franco-italienne, expliquent en partie ces résultats: la prise de 42,7 et 28,2 tonnes de résine de cannabis dans deux cargos au large de la Sicile. Ces saisies constituent autant d'"effets dissuasifs" pour les trafiquants de drogue, considère M. Eckert, qui note cependant que les trafiquants "s'adaptent et font preuve d'imagination". Les douaniers du Havre ont ainsi déniché 155 kg de cocaïne dans des fours, des thermos et des miroirs de poches en provenance du Surinam, et leurs collègues d'Orly 98 kg dans un chargement d'avocats. Au total, 6,6 tonnes de cocaïne, la deuxième drogue la plus consommée en Europe, ont été saisies en 2014 (7,2 t en 2013). Les saisies de khat, une herbe euphorisante interdite en France mais très prisée par les immigrés originaires de la Corne de l'Afrique, sont en diminution (32,6 t saisies contre 48,9 t en 2013) mais restent considérables. Les douaniers ont aussi saisi 546 kg d'héroïne, deux fois plus qu'en 2013, et 24,9 kg d'ecstasy (contre 15 kg en 2013). - Lutte contre le terrorisme - Autre priorité pour les douanes, la lutte contre le trafic de cigarettes, d'autant plus que depuis septembre, les Français ne peuvent plus transporter que quatre cartouches de cigarettes depuis un pays frontalier sans avoir à se justifier, contre dix auparavant. En 2014, 422,7 t de tabac de contrebande ont été interceptées (430 t en 2013). Les douaniers ont aussi mis la main sur 8,8 millions d'articles contrefaits (+15,4%) dont 2,6 millions de médicaments, deux fois plus qu'en 2013. En février, 2,4 millions de comprimés d'aspirine, remèdes contre les troubles de l'érection ou autres pilules avaient été repérés dans deux conteneurs du Havre en provenance de Chine. Outre l'enjeu de santé publique, la contrefaçon menace les emplois des entreprises victimes de cette fraude, soulignent les douanes. En 2014, les contrôles sur les jouets ont fortement augmenté (6,6 millions de contrôles, +83%) et à quelques jours de Noël, 20.000 jouets importés illégalement de Chine et non conformes aux exigences de sécurité, avaient été détruits. L'année 2014 a aussi été historique en matière de lutte contre la fraude douanière, avec 356,9 millions d'euros de droits et taxes redressés (+10,5% par rapport à 2013). Les douanes se sont engagées par ailleurs dans la lutte contre le terrorisme et accueilleront en 2015 dans leurs locaux de Roissy la première plateforme interministérielle du programme PNR (Passenger name record), registre européen des passagers d'avion. En mai, des agents des douanes s'étaient distingués en arrêtant à Marseille Mehdi Nemmouche, auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. "Les électrons libres jihadistes sont souvent proches des milieux de trafics: drogues, contrefaçons" souligne M. Eckert, pour qui la participation des douanes à la lutte contre le terrorisme est l'un des objectifs pour 2015. Autre ambition, mieux lutter contre la fraude à la TVA, comme l'avait suggéré la Cour des comptes dans un rapport récent.

