Après avoir collaboré avec David Guetta sur "Without You", Usher s'associe maintenant à Martin Garrix sur ce morceau électro "Don"t Look Down" diffusé sur YouTube depuis hier. Un titre qui succède à "Forbidden Voices" sorti en ce début de mois de mars avant de pouvoir se procurer le nouvel opus de Martin Garrix "+X" attendu dans les prochains jours tout comme une grande tournée.