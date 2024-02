Musique. Usher met le feu au Super Bowl 2024

Dimanche 11 février au soir, Usher était la star du spectacle de la mi-temps du Super Bowl aux Etats-Unis. Le chanteur a proposé un show de 13 minutes durant lequel il a revisité ses tubes comme Yeah !, Caught Up ou encore Love in This Club.

Mais le rappeur n'était pas seul, il en a profité pour inviter sur scène Alicia Keys, qui a chanté son tube If I Ain't Got You, Will.I.am qui a repris OMG et Ludacris et Lil Jon qui ont enflammé le stade de l'Allegiance Stadium de Paradise, dans le Nevada, avec Turn down for what.

Quant au match, c'est Kansas City Chiefs qui l'a emporté face au 49ers de San Francisco 25-22. Au total, ce sont environ 400 millions de personnes qui ont suivi la rencontre à travers le monde.