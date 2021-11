Bastia (AFP). Haute-Corse: un quinquagénaire mort dans les inondations, sa femme portée disparue

Le cadavre d'un homme de 56 ans, victime des inondations, a été découvert mardi matin près de chez lui dans le village d'Oletta (Haute-Corse) et son épouse est portée disparue, ont indiqué les pompiers. La victime a été retrouvée peu avant 03H00 dans un champ inondé par le gonflement d'un ruisseau longeant la route en raison des fortes pluies, à environ 300 mètres du lotissement où elle résidait, a précisé le CODIS 2B. Un témoin avait alerté la gendarmerie et les pompiers vers minuit pour signaler avoir vu une personne en détresse dans ce secteur. Les pompiers, qui avaient engagé d'importants moyens de recherches, ont trouvé le cadavre de la victime, probablement emportée par le courant du ruiseau après avoir abandonné sa voiture, au bout de plus de deux heures d'efforts. Le CODIS 2B a aussi indiqué que des recherches ont été mises en oeuvre pour trouver l'épouse du sexagénaire. Elle ne se trouvait pas à son domicile quand la gendarmerie est allée lui annoncer le décès de son époux. Elle est donc portée disparue, les sauveteurs craignant qu'elles ne soit partie rechercher son mari en dépit des conditions météoroligiques très difficiles. Le cadavre d'un sexagénaire avait été découvert dans une voiture le 18 février dans une rivière en crue, le Bevinco, à Biguglia (Haute-Corse) au Sud de Bastia lors d'un précédent épisode pluvio-orageux. La vigilance orange pluie-inondations a été levée mardi matin pour la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, désormais en vigilance jaune, mais de fortes pluies sont encore attendues, a annoncé Météo France dans un communiqué. D'importantes précipitations se sont abattues sur l'île dans la nuit provoquant d'importants dégâts sur les routes où la circulation est très perturbée, selon les pompiers. Des cumuls de pluie de 80 à 140 mm et allant jusqu'à 180 mm localement ont été enregistrés. Plusieurs routes ont été coupées en Haute Corse, notamment dans les secteurs d'Aleria, de Saint-Florent et du Cap corse en raison d'éboulements et de chutes d'arbres. De nombreuses équipes de déblaiement ont entrepris de dégager les axes routies et de tenter de rétablir la circulation. Le réseau EDF a en revanche subi peu de dégâts. Le trafic aérien a été perturbé, plusieurs vols sur Bastia-Poretta étant suspendus mardi matin. Dans la nuit des vols ont du être détournés sur Ajaccio.

