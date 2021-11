Paris (AFP). Attentats de Paris: l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes rouvre

Le magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, théâtre d'une prise d'otages sanglante le 9 janvier, doit rouvrir ce dimanche. Le magasin, très endommagé lors du drame et de l'assaut des forces de l'ordre, a été rénové et va rouvrir avec une équipe constituée de "nouveaux" salariés, avait indiqué vendredi une source proche des dirigeants de l'entreprise. Les salariés qui composaient l'ancienne équipe, dont Lassana Bathily, l'employé malien naturalisé français en récompense de son courage lors de la prise d'otages, "sont tous en arrêt de longue durée. Les dirigeants leur ont dit qu'ils reviendraient lorsqu'ils seraient prêts à reprendre leur travail, et qu'ils choisiraient leur lieu d'affectation", a expliqué cette source, précisant qu'il y avait une dizaine de magasins en région parisienne. Le nom Hyper Cacher sera conservé. "Il y a eu un retard de fournisseur mais l'enseigne va être installée dans les jours qui viennent", selon cette source. Le jihadiste Amédy Coulibaly avait attaqué ce magasin casher de l'est de Paris le 9 janvier, deux jours après l'attentat des frères Chérif et Saïd Kouachi au siège de Charlie Hebdo. Quatre Juifs avaient été tués dans cette prise d'otages qui s'était terminée par la mort d'Amédy Coulibaly.

