Kranjska Gora (Slovénie) (AFP). Ski: Pinturault s'impose à Kranjska Gora, Fanara 3e, Hirscher titré

Alexis Pinturault a remporté samedi avec panache le slalom géant de Kranjska Gora (Slovénie), devant l'Autrichien Marcel Hirscher, titré dans la discipline, tandis qu'un autre Français, Thomas Fanara, complétait le podium. Le skieur de Courchevel a été le premier cette saison à s'immiscer dans le duel en géant entre Hirscher et le champion du monde américain Ted Ligety, qui s'étaient partagé les précédentes victoires. Pour Pinturault, qui fêtera dans une semaine ses 24 ans, le géant de Kranjska Gora est la deuxième victoire en Coupe du monde cette saison, après le super combiné de Kitzbühel en janvier, et la neuvième de sa carrière. Le Français, médaillé de bronze aux Mondiaux de Beaver Creek aux Etats-Unis, a construit sa victoire en remportant de façon spectaculaire la première manche, continuant à pousser après deux erreurs en haut du parcours. "Après la première, j?étais en tête et c?était génial", a raconté Pinturault en conférence de presse. "Quand vous faites des fautes sur cette partie de course (très pentue, ndlr), c?est moins grave que sur le plat. C?est incroyable d?être devant Marcel (Hirscher) qui est le dominateur en slalom géant." Toujours à l'attaque, le Savoyard a ensuite réalisé le deuxième temps de la seconde manche, derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen, pour finalement devancer Hirscher de 68/100es. "La deuxième manche était plus compliquée car le tracé avait beaucoup de rails, il fallait être plus doux sur les appuis, mais j'ai réussi à créer de la vitesse aussi sur cette deuxième manche", a-t-il également expliqué sur Eurosport. - Le septième podium de Fanara - Au total, Pinturault est monté cinq fois sur les podiums de Kranjska Gora. "Ca ne veut pas dire que c?est facile", a-t-il assuré. "Après Garmisch, Marcel avait deux semaines pour préparer ces courses, alors que je suis allé à Kvitfjell." Thomas Fanara complète le podium à 93/100e. A bientôt 34 ans, ce skieur originaire d'Annecy réussit le septième podium de sa carrière (5 fois 3e et 2 fois 2e). Cette saison, il avait déjà fini 3e à Alta Badia en décembre. La course s'est déroulée dans d'excellentes conditions, avec une neige jugée très rapide par les concurrents sur la Podkoren, une piste située aux confins de la Slovénie, de l'Autriche et de l'Italie. L'Américain Ted Ligety a été relégué en 4e position, à 1 sec 88/100e. L'Allemand Felix Neureuther est 5e à 1 sec 98/100e. A une épreuve de la fin de la Coupe du monde de géant, Ligety abandonne la deuxième place à Pinturault, et surtout la victoire finale à Hirscher. L'Autrichien compte 640 points et ne peut plus être rejoint. Il s'agit pour le skieur de Salzbourg de son quatrième petit globe (deux en slalom et désormais deux en géant). A 26 ans, il est aussi en position idéale pour remporter son quatrième grand globe d'affilée, une performance encore jamais réalisée. Avant les finales de Méribel, Hirscher devance de 124 points le Norvégien Kjetil Jansrud. Ce spécialiste des épreuves de vitesse avait fait le pari de s'aligner samedi au géant, mais il n'a pu obtenir mieux qu'une 23e place. Les chances de Jansrud de coiffer Hirscher au poteau paraissent d'autant plus minces que l'Autrichien est le grand favori du slalom organisé dimanche en Slovénie. Pinturault, 3e du général, compte 222 points de retard sur Jansrud. "Je ne sais pas si je peux le rattraper, on verra bien", a-t-il commenté samedi.

