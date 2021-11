Sortir dans le Calvados : mardi 17 mars

Découvrez Jeff Panacloc sur la scène du Zénith de Caen ce mardi à partir de 20h. Il joue son nouveau spectacle intitulé "Perd le contrôle". On y retrouve son singe, Jean-Marc, plus déjanté que jamais. Comptez jusqu'à 36€ la place.



A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est le salon du véhicule d'occasion au parc des expositions de Caen. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les personnes souhaitant acheter ou vendre un véhicule d'occasion. C'est samedi et dimanche, l'entrée est gratuite.



Qu'ils aient passé sept mois en Asie ou trois ans à parcourir le monde à vélo, pour son 11e festival du voyage en images, l’association Aventure du Bout du Monde réunit la fine fleur des baroudeurs. Dépaysement garanti avec films, expositions, rencontres avec les auteurs, intermèdes musicaux et mets exotiques. C'est ce samedi à partir de 10h à l'Espace Tandem de Caen. L'entrée varie entre 6 et 10€.