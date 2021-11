Bagdad (AFP). Irak: les jihadistes assiégés dans Tikrit

Les forces irakiennes ont continué vendredi à pilonner les combattants du groupe Etat islamique (EI) retranchés dans la ville stratégique de Tikrit, mais les jihadistes ont promis de riposter en étendant leur "califat". En Syrie, où l'EI contrôle aussi de vastes territoires, les Etats-Unis ne veulent pas d'un effondrement du gouvernement et des institutions de Damas qui laisserait le champ libre aux extrémistes islamistes, a déclaré le directeur de la CIA, John Brennan. A Tikrit, à 160 kilomètres au nord de Bagdad, l'avancée de milliers d'hommes de l'armée irakienne est ralentie par les engins explosifs disposés par l'EI. C'est donc par les airs que les militaires ont décidé d'attaquer les dernières poches de résistance. Un colonel de police, parlant à l'AFP sous couvert de l'anonymat, a soutenu que désormais la moitié de la ville était aux mains des forces de sécurité aidées par des miliciens chiites et des combattants sunnites, mais il n'était pas possible de confirmer dans l'immédiat ce développement de source indépendante. Deux jours après leur entrée dans Tikrit, "nos forces encerclent les hommes armés dans le centre-ville, mais nous avançons lentement à cause du grand nombre d'engins explosifs", a-t-il dit à l'AFP. Selon lui, les jihadistes auraient truffé Tikrit de 10.000 bombes artisanales. C'est une technique éprouvée par l'EI qui a pour habitude de piéger les zones dans sa fuite, y laissant aussi des snipers et parfois des kamikazes pour lancer des voitures piégées sur l'ennemi. Six soldats ont été tués et 11 blessés dans un attentat à la voiture piégée le matin dans le quartier d'Al-Dyum, selon le colonel et un commandant de l'armée. Tikrit, ville majoritairement sunnite, a été prise par les jihadistes en juin 2014 lors du lancement de la fulgurante offensive qui leur a permis de s'emparer de larges pans du territoire. - Oui à Boko Haram - L'offensive pour reprendre Tikrit est la plus vaste depuis juin 2014. Sa reprise ouvrirait la voie en direction de Mossoul, deuxième ville d'Irak sous contrôle du groupe jihadiste sunnite. Au départ, l'armée irakienne a été incapable de résister aux jihadistes, les soldats fuyant parfois devant leur progression. Mais grâce au soutien de l'Iran chiite, à l'appui aérien d'une coalition internationale anti-jihadistes mise sur pied par les Etats-Unis et à l?aide des miliciens chiites et de tribus sunnites, elle a regagné un peu de terrain. Jeudi, dans un enregistrement audio présenté comme un discours de son porte-parole Abou Mohamed al-Adnani, l'EI a accepté l'allégeance du groupe nigérian Boko Haram et promis de continuer à étendre son "califat" islamique instauré sur les territoires conquis à cheval entre l'Irak et la Syrie. - Omniprésence iranienne - "Nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'expansion du califat en Afrique de l'Ouest" a-t-il lancé, avant de qualifier d'"illusoires" les victoires de l'armée irakienne. Le porte-parole a aussi accusé l'Iran de chercher à construire son propre empire régional, s'en prenant particulièrement au général Ghassem Souleimani, chef de la Force Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens, omniprésent sur le front irakien.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire