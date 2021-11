Paris (AFP). UE: le nombre de migrants illégaux a plus que triplé en début d'année

Le nombre de migrants entrés illégalement dans l'Union européenne a plus que triplé en ce début d'année 2015, a indiqué vendredi le nouveau patron de l'agence européenne pour la surveillance des frontières (Frontex), Fabrice Leggeri, ajoutant que le mouvement risquait de se poursuivre au printemps. "L'année 2015 a commencé, toute Union européenne confondue, avec une hausse de 250% des franchissements irréguliers de la frontière extérieure" en janvier et février par rapport à la même période de 2014, a indiqué M. Leggeri lors d'une rencontre avec la presse à Paris. Cette poussée s'explique notamment par l'"afflux très important en provenance des Balkans" via la Hongrie, a-t-il ajouté, soulignant que "10.000 Kosovars sont venus en janvier dans l'UE pour demander l'asile". Début mars, l'agence européenne pour la surveillance des frontières Frontex, avait déjà fait état d'un quasi triplement des arrivées en 2014 par rapport à 2103. L'UE a le plus grand mal à gérer ce phénomène, faute d'une vraie solidarité entre les Etats dans l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile. Cela fait le jeu des mouvements extrémistes xénophobes, désormais en mesure d'influencer les politiques. Face à l'afflux de début d'année, la Hongrie a demandé en février une intervention de Frontex qui a déployé en mars, et "pour au moins deux mois", une opération de renfort aux frontières, avec l'appui de cinq pays, dont la France. Mais la hausse s'explique aussi par la forte augmentation par la route de Méditerranée centrale (de la Libye vers le sud de l'Italie), où les arrivées irrégulières "ont augmenté de 42%" en janvier-février par rapport à la même période de 2014. M. Leggeri a dit "redouter" que le mouvement se poursuive au printemps, "qui malheureusement marque le pic de l'immigration irrégulière". Il s'est toutefois félicité d'une prise de conscience des responsables européens, qui devrait lui permettre de tabler en 2016 "au moins sur le même budget qu'en 2015", soit 115 millions d'euros.

