Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 14 et 15 mars

MANCHE



Dessinator est un festival de bande-dessinée qui se déroule tout ce week-end à Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est samedi et dimanche sur le thème de la mer. Retrouvez le programme sur www.dessinator.fr



Ce samedi, participez à la soirée concert spécial Saint Patrick à l'Espace Culturel des Pieux. Retrouvez pour l'occasion le groupe bien connu des normands A Fond'Cale, mêlant la chanson française, le rock ou encore le folk irlandais. L'entrée est à 10€, toutes les infos sur saintpatrick-lespieux.fr



Dimanche, c'est le 21e tournoi d'escrime de la Licorne à Saint-Lô. Grande compétition annuelle au fleuret réservée aux catégories poussins à minimes. 100 jeunes fleurettistes de tout le grand-ouest de la France sont attendus. Début de la compétition à 9h30 au Centre sportif Fernand Beaufils, l'entrée est gratuite.



CALVADOS



Le salon de l'habitat "1000 idées pour la maison" se déroule au parc des expositions de Caen jusqu'à lundi. Découvrez 180 exposants venus spécialement pour l'occasion au parc des expositions de Caen.



Le Salon Habitat, Déco, Immo' et Jardin se tient également ce week-end à Saint-Pierre-sur-Dives dans le cadre de la Foire de Printemps. Rendez-vous samedi et dimanche aux Halles de Saint-Pierre de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Artistes et fans de loisirs créatifs, venez faire des affaires aux premières puces créatives de l'association Ding Dingues D'art, à Villers-Bocage. Vente de matériel d'occasion : peinture, scrapbooking, couture, mosaïque, perles, tricots. C'est ce samedi de 8h30 à 18h.



Randonnées VTT sur les chemins du Bocage Normand ce dimanche. Dans le cadre de la fête des jonquilles, une randonnée VTT est organisée avec 2 circuits au choix 24 ou 38 km. Les enfants de moins de 12 ans, doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte. Le rendez-vous est donné dimanche à 9h à Le Tourneur.



Ce dimanche, ce sont les 31e Foulées de Bayeux avec Tendance Ouest. Au programme : des courses jeunes, des courses féminines, les 10 km du Bessin Libre et le semi-marathon. Retrouvez Tendance Sport en direct de Bayeux, dimanche de 18h à 19h. Plus d'infos sur www.les-foulees-de-bayeux.com



ORNE



La 51e édition de la foire au boudin de Mortagne-au-Perche commence ce samedi. Organisée pour la 1ère fois par Mortagne événements, vous y trouverez de nombreuses animations mais aussi des rendez-vous incontournables. Faites aussi de la zumba, de l'escalade ou du vélo. Toutes les animations sont gratuites. Rendez-vous ce week-end, et jusqu'à lundi à Mortagne-au-Perche.



Samedi, de 18h à 22h, la salle des fêtes de Moutiers-au-Perche accueille petits et grands pour une «soirée jeux» organisée par l’association La Passerelle, en partenariat avec la ludothèque intercommunale. Jouets, jeux en bois surdimensionnés, jeux de stratégie, jeux de hasard, jeux de réflexion ou encore d’adresse seront proposés. L'entrée est gratuite.



Le festival international du cirque de l'Orne revient ce week-end à Montilly-sur-Noireau pour sa 12e édition. Un casting d’artistes parmi les plus talentueux. Représentations ce samedi à 20h30 et dimanche à 15h30, avec final pyrotechnique. Comptez entre 11 et 26€ la place.



Le Carnaval'en son est une manifestation festive organisée par le collectif des étudiants alençonnais. Tout le monde, étudiants ou non, grands et petits est convié à participer sur le thème des "régions du monde". Rendez-vous ce samedi dès 15h au parc des promenades d'Alençon.