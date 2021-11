Ce mini-village paralympique vient à la rencontre des scolaires, mais aussi des clubs sportifs, et plus généralement de l'ensemble de la population. Sa troisième étape a lieu ce vendredi 13 et ce samedi 14 mars à Vimoutiers. Ce projet est développé pour promouvoir les activités physiques adaptées aux personnes handicapées physiques, par le comité départemental handisport.

Son président ornais, le champion paralympique de tennis de table Émeric Martin :

Sport et handicap : un village itinérant dans l'Orne Impossible de lire le son.

Basket en fauteuil, cécifoot, handbike, escrime, tennis de table face au numéro 5 mondial de la discipline, sont au programme de ce village handisport à Vimoutiers, jusqu'à ce samedi soir, à la Halle du Pays d'Auge.