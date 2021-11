Dacca (AFP). Bangladesh: au moins 7 morts dans l'effondrement d'une usine

Le toit d'une usine de ciment en construction s'est effondré jeudi au Bangladesh, faisant au moins sept morts ainsi que 53 blessés, et bloquant des dizaines d'autres ouvriers sous les gravats, selon un nouveau bilan des secours. Plus de 90 personnes travaillaient sur le chantier de cette usine à Mongla, deuxième port maritime du pays dans le sud du Bangladesh, lorsque la structure d'acier et de béton encore frais a commencé à vaciller. Une dizaine d'ouvriers ont été sortis des décombres par les militaires et les équipes de secours, qui dégageaient les gravats à l'aide de deux énormes grues et de scieuses d'acier, a précisé à l'AFP un responsable du gouvernement local, Shah Alam Sarder. "Le bilan est de sept morts et de 53 blessés, dont au moins six qui sont dans un état critique", a-t-il ajouté. Dans un précédent bilan, le chef de la police locale, Jahedur Rahman, avait fait état d'au moins cinq morts, six blessés graves, et une dizaine d'ouvriers ensevelis. Le responsable des pompiers, Sheikh Mizanur Rahman, estimait pour sa part qu'une quarantaine de personnes étaient bloquées sous les gravats. "Nous avons dégagé un tiers des décombres et espérons terminer d'ici vendredi matin", a-t-il précisé, ajoutant que plus aucun corps n'était visible. Un ouvrier blessé, Masud Kazi, a déclaré au journal local Daily Star que les équipes étaient en train de couler du béton sur le toit lorqu'il s'est effondré. "Soudain tout s'est écroulé", a-t-il dit. L'usine appartient à la Sena Kalyan Sangstha, une société gérée par l'armée. Elle est construite par une entreprise chinoise, la China National Building Material (CNBM). Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Bangladesh, largement dus à l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité et au non respect des règles de construction. L'effondrement d'un immeuble d'ateliers textiles de neuf étages, le Rana Plaza, en avril 2013 en banlieue de Dacca, avait tué 1.138 personnes.

