Sortir dans le Calvados : vendredi 13 mars

Le salon de l'habitat "1000 idées pour la maison" se déroule au parc des expositions de Caen à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. 4 jours pour découvrir 180 exposants venus spécialement pour l'occasion au parc des expositions de Caen.



Haston, groupe talent de la scène régionale se produira demain sur la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Oscillant entre rock, pop et folk les normands présenteront les couleurs de leur premier opus. L'entrée est à 5€ en prévente, 10€ sur place. Les fonds de ce concert seront reversés à l'école de rugby d'Hérouville-Saint-Clair.



Ce dimanche, ce sont les 31e Foulées de Bayeux avec Tendance Ouest. Au programme : des courses jeunes, des courses féminines, les 10 km du Bessin Libre et le semi-marathon. Retrouvez Tendance Sport en direct de Bayeux, dimanche de 18h à 19h. Plus d'infos sur www.les-foulees-de-bayeux.com