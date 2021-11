Paris (AFP). Crash en Argentine: cinq gendarmes français sur place pour enquêter

Cinq gendarmes français se rendent jeudi en Argentine pour participer à l'enquête sur l'accident d'hélicoptères lors du tournage de l'émission "Dropped" qui a coûté la vie à dix personnes, dont trois stars du sport français, a appris l'AFP de source judiciaire. Outre la nageuse Camille Muffat, la navigatrice Florence Arthaud et le boxeur Alexis Vastine, cinq membres français de l'équipe de tournage de l'émission et les deux pilotes argentins sont morts dans la collision en vol des deux appareils lundi, survenue pour une raison non déterminée. Pour beaucoup d'experts aéronautiques, une erreur de pilotage serait à l'origine du drame. Les deux hélicoptères, des Écureuils de facture récente (2010), volaient à proximité à faible altitude. Les enquêteurs dépêchés en Argentine appartiennent pour deux d'entre eux à la Section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA), le service à qui le parquet de Paris a confié mardi l'enquête préliminaire ouverte sur l'accident. Les trois autres sont des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, un service notamment spécialisé dans l'identification de victimes de catastrophes. Les auditions par les enquêteurs argentins des rescapés de l'équipe de tournage devaient débuter jeudi, tandis que les légistes peinent à identifier les corps des victimes. Arrivés mercredi soir, des experts du bureau enquête analyse (BEA), l'organisme français saisi des enquêtes techniques après un accident aérien, sont arrivés sur les lieux du crash, à Villa Castelli, dans la province de la Rioja, à 1.100 km au nord-ouest de Buenos Aires. Ils sont accompagnés de techniciens du motoriste Turbomeca et d'Eurocopter, Le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo et la snowboardeuse Anne-Flore Marxer, les autres sportifs de ce jeu, sont encore en Argentine, alors que le footballeur Sylvain Wiltord était rentré en France avant l'accident. Avec les autres membres de l'équipe de ce programme de téléréalité mettant au défi des sportifs aventuriers, ils attendent d'être rapatriés en France, retranchés à l'Hôtel Pircas Negras, à 35 km du lieu de l'accident.

