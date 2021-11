Santé en péril dans le Cotentin : "tous concernés !"

Certains sont militants associatifs ou politiques, professionnels de santé, mais la plupart sont de simples citoyens : ils ont décidé de créer l'Association citoyenne de défense du Centre hospitalier public du Cotentin et de promotion de la santé.

Un collectif qui regrouperait déjà près de 200 membres, réunis par l'inquiétude de voir la politique de santé se dégrader sur la presqu'île. "Nous n'avons rien au nord, ni à l'est, ni à l'ouest, et au sud ce sont les marais. Notre situation géographique nous pousse d'autant plus à être force de proposition" expliquent-ils. Pour leur première action, ils appellent la population à se rassembler samedi 14 mars, à 10h30, devant l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

"Un parcours du combattant"

Tous racontent "des cas concrets" qui les ont poussé à rejoindre l'association. "Je reviens passer ma retraite ici et je suis atteré de voir l'état sanitaire et le manque de spécialistes", souligne André. Même cas pour Gisèle, qui après 42 ans en région parisienne s'apprête à se lancer dans "un parcours du combattant pour trouver un médecin généraliste, un dentiste, un ophtalmo. S'il m'arrive quelque chose, que faire ? Aller encombrer les urgences ? Ce n'est pas la solution !". Pour Yolande, "on ne trouve pas de soins, ou alors de plus en plus chers".

Et puis il y a l'hôpital. Un rapport de l'Inspection générale des affaire sociales préconise la suppression de 187 postes dans les années à venir. La fermeture des urgences de Valognes et de la maternité de niveau 3, le service de réanimation pour grand prématurés, sont à l'étude. Guy, sept fois grand-père, a déjà eu recours à ce service : "ma première petite-fille était prématurée. J'ai eu l'occasion de voir l'excellence de ce service. C'est insensé de penser à le fermer !".

Aux côtés des syndicats

Dès ce vendredi 13 mars, certains seront aux côtés des agents de Pasteur alors que se tiendra le conseil de surveillance de l'hôpital, qui regroupe élus, personnels et usagers, et dont l'association espère faire partie dans les mois à venir. "Nous ne nous substituons pas aux syndicats de l'hôpital, nous sommes simplement tous concernés par les grandes difficultés de santé sur le territoire."