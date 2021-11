Sortir dans le Calvados : jeudi 12 mars

Le Salon Habitat, Déco, Immo' et Jardin se tient tout ce week-end à Saint-Pierre-sur-Dives dans le cadre de la Foire de Printemps. Rendez-vous samedi et dimanche aux Halles de Saint-Pierre de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Artistes et fans de loisirs créatifs, venez faire des affaires aux premières puces créatives de l'association Ding Dingues D'art, à Villers-Bocage. Vente de matériel d'occasion : peinture, scrapbooking, couture, mosaïque, perles, tricots. C'est ce samedi de 8h30 à 18h.



Randonnées VTT sur les chemins du Bocage Normand ce dimanche. Dans le cadre de la fête des jonquilles, une randonnée VTT est organisée avec 2 circuits au choix 24 ou 38 km. Les enfants de moins de 12 ans, doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte. Le rendez-vous sera donné dimanche à 9h à Le Tourneur.