Marion Cotillard et Guillaume Canet sont trop "Minions"

Universal Pictures France et Illumination Entertainment annoncent que Marion Cotillard et Guillaume Canet seront les voix françaises de Scarlet et Herb Overkill dans le film "Les Minions" qui doit sortir en France le 8 juillet 2015. Dans la version originale du film, les deux personnages sont doublés par Sandra Bullock et Jon Hamm.