Clint Eastwood, champion du box-office en France, grâce à deux acteurs français !

Le film "Au-delà" de Clint Eastwood est le film le plus vu du week-end entre vendredi et dimanche, totalisant en 5 jours plus de 650 176 spectateurs dans 446 cinémas dont l'UGC Mondeville, le Pathé Lumière et le Lux de Caen, le Mega CGR de Cherbourg, le Cinémoviking à St Lô, le Méliès à Bayeux, le Select à Granville, L'Odéaon à Cherbourg...A travers trois personnages, le réalisateur américain tente une incursion dans le fantastique en contant les destins de trois personnes confrontées à la mort, Matt Damon, Cécile de France et la participation de Thierry Neuvic (vu dans la série Mafiosa).

La comédie dramatique « Le fils à Jo » avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal totalise 215 697 entrées.

Le film raconte le destin d'un enfant d'une lignée de célébrité du ballon ovale plus fort en maths qu'en sport.

Enfin "Le dernier des Templiers" est troisième avec 203 897 entrées dans les cinémas français, Nicolas Cage en chevalier templier qui doit escorter une femme accusée de répandre la peste, une coupable pas si évidente pour le chevalier