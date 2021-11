Sortir dans le Calvados : mercredi 11 mars

Tendance Ouest et Papillons de Nuit proposent à un groupe normand de se produire sur la scène du festival. Le groupe vainqueur aura l'immense honneur de jouer le dimanche 24 mai sur la scène Erébia. Ils ne sont plus que 5 en compétition. Vous avez jusqu'à dimanche pour voter pour votre groupe normand favori sur tendanceouest.com



«Age Tendre, rendez-vous avec les stars» c'est ce vendredi au Zénith de Caen. Plus de 3h de spectacle avec Petula Clark, Dave, Nicoletta, Plastic Bertrand, le Collectif Métissé et bien d'autres surprises. Deux représentations, l'une à 14h30 et l'autre à 20h15. L'entrée varie entre 56 et 48€.



Samedi, l'ENSICAEN ouvre ses portes au grand public et aux futurs ingénieurs pour faire découvrir ses formations de pointe et ses activités de recherche avec des démonstrations en direct. Si vous souhaitez devenir ingénieur, rendez-vous ce samedi de 10h à 17h, l'entrée est gratuite.