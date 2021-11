Sortir dans la Manche : mercredi 11 mars

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, se tient le Festival Polar au Palace d'Equeurdreville. Plusieurs séances seront proposées sur le thème du polar et du thriller ainsi que des animations. Retrouvez la liste des films et les horaires des séances sur www.lepalace.org



Ce mercredi, vos enfants ont rendez-vous au Cinémoviking de Saint-Lô pour un ciné filou goûter avec la projection du film d'animation «Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point. Rendez-vous cet après-midi à 15h, l'entrée est à 5€ pour deux (1 enfant + 1 accompagnateur adulte). Plus d'infos sur www.cinemoviking.fr



C'est la semaine de la chance au Casino de Coutainville. Jouez sur la bonne machine et participez à un jeu spécial vendredi 13. A gagner : 13€ de jetons et des cadeaux surprises. Retrouvez toute l'actualité du Casino sur www.casinocoutainville.com