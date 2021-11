Villa Castelli (Argentine) (AFP). Crash d'hélicos en Argentine: après le choc, place à l'enquête et aux hommages

Après le choc de la mort en Argentine de dix personnes, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse, championne olympique, Camille Muffat, l'enquête sur les causes de la plus grave tragédie de l'histoire de la téléréalité a commencé, tandis que les hommages se sont multipliés en France. Les enquêteurs argentins doivent tenter de comprendre, au milieu des débris calcinés, les raisons de la collision de deux hélicoptères, dans la province de la Rioja, à un millier de kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires. Des images, prises du sol, montrent les deux appareils, affrétés pour le tournage du jeu de TF1 "Dropped", volant l'un au-dessous de l'autre peu après leur décollage. Puis celui qui se trouve le plus bas vient heurter l'appareil se trouvant au-dessus de lui. En quelques secondes, les deux Eurocopter, d'une capacité maximale de cinq passagers en plus du pilote, s'écrasent. A partir de ces images, et en l'absence d'enregistreurs de vol, des experts français semblent privilégier le thèse de l'erreur humaine. Deux enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), chargé des investigations techniques sur les accidents d'avion, sont attendus sur place. Les corps des dix victimes, huit Français, dont également le boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin (2008) Alexis Vastine, et les deux pilotes argentins, "sont arrivés à la morgue" de La Rioja, capitale de la province du même nom, a indiqué à l'AFP Roberto Ludeña, porte-parole du gouvernement local. Le consul général de France en Argentine, Raphaël Trannoy, s'est également rendu à La Rioja, avec deux autres membres de l'ambassade. - 'Envie de vomir' - Programme à succès venu de Suède, "Dropped", prévu pour être diffusé l'été prochain en France, devait rassembler huit sportifs lâchés en pleine nature. Florence Arthaud, 57 ans, était la seule femme à avoir remporté - en 1990 - la mythique Route du Rhum, une des solitaires à la voile les plus difficiles. Camille Muffat, 25 ans, était quant à elle l'une des plus grandes championnes de la natation française, avec surtout ses médailles d'or, d'argent et de bronze aux JO de Londres en 2012. "Elle était très contente (de participer), a expliqué au téléphone à l'AFP son compagnon William Forgues. Elle espérait () continuer, pour aller vers une destination supplémentaire magique. Elle se régalait." Du monde sportif, frappé au c?ur, aux hommes politiques, les hommages se sont vite multipliés. "J'ai eu envie de vomir tellement c'est dur, c'est horrible", a réagi avec émotion le champion olympique de judo Teddy Riner, "pote" d'Alexis Vastine. Le président François Hollande a salué "trois champions qui "voulaient repousser les frontières". "C'est toute la France qui est en deuil", a renchéri le chef du gouvernement Manuel Valls, résumant les réactions de la classe politique. Dès mardi, un grand portrait de Camille Muffat, souriante, en T-Shirt, avec ses trois médailles olympiques, a été installé sur la façade de la mairie de Nice. Dans la soirée, des centaines d'anonymes sont venus lui rendre hommage dans un parc, en déposant des bougies devant une immense photographie. A Pont-Audemer (Eure), fief de la famille Vastine, une cérémonie s'est déroulée, au cours de laquelle le maire Michel Leroux a salué le jeune boxeur : "Alexis, c'était un gentil, il aimait se promener dans la ville, on ne pouvait pas ne pas l'aimer". A Paris, le parquet a confié une enquête pour homicides involontaires à la gendarmerie des transports aériens.

