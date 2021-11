New York (AFP). Jour J pour l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple

Apple devrait lever ce lundi le voile sur sa montre connectée, l'Apple Watch, au cours d'un événement de presse organisé dans son fief californien pour ce qui serait son premier nouveau produit depuis l'iPad en 2010. Ce serait aussi le premier grand lancement sans son emblématique patron Steve Jobs, décédé en 2011. L'événement doit débuter à 17h00 GMT à San Francisco. Jusqu'à présent, Apple a donné peu de détails sur cette montre intelligente, dont une première version avait été dévoilée en septembre dernier et qui sera commercialisée à partir du mois d'avril. Selon la firme de Cupertino, la montre sera vendue 349 dollars aux États-Unis et deux formats seront disponibles dans trois collections, dont la "Apple Watch Edition", qui possède un boîtier en or jaune ou rose de 18 carats, des cristaux de saphir et des bracelets haut de gamme. Un modèle sportif et des commandes vocales sont également attendus. L'Apple Watch sera connectée à l'iPhone et possèdera une multitude d'applications et de capteurs, pour notamment surveiller sa condition physique. Comme avec tous les gadgets connectés, Apple est aussi attendu sur l'autonomie de sa montre. Certains sites spécialisés parlent d'au moins cinq heures d'autonomie en utilisation, ce qui correspondrait à la plupart des montres intelligentes déjà commercialisées. Le cabinet de recherche Strategy Analytics prédit qu'Apple enflammera le marché dès le lancement de son nouveau produit, et projette des ventes de 15,4 millions d'unités à travers le monde en 2015, ce qui garantirait une part de marché de 55%. "L'Apple Watch est le catalyseur pour lancer le marché mondial des montres intelligentes", estime Neil Mawston, le directeur exécutif de Strategy Analytics. D'autres experts doutent que la montre intelligente devienne un accessoire incontournable, en raison notamment de son prix élevé. Apple, un nouveau venu sur le marché des accessoires, aimerait en tout cas que sa montre ait le même impact retentissant que ses précédentes innovations comme l'iPhone ou l'iPad. Le segment des montres connectées est en effet déjà bien occupé par les fabricants sud-coréens Samsung (Gear) et LG (G Watch et G Watch R), par le japonais Sony (SmartWatch) ainsi que par la start-up Pebble (Pebble Time). Motorola, qui a été acheté par le géant chinois Lenovo l'année dernière, a également conçu une montre intelligente (Moto 360), et Huawei (Huawei Watch), un autre fabricant chinois, a dévoilé la sienne au Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone ce mois-ci.

