CFA2 : Hérouville replonge, Malherbe ne respire pas

C'est au match aller, mi-octobre, que le SCH était parvenu à décrocher son premier succès de la saison face à Locminé (3-0). Depuis, le deuxième n'est intervenu que dimanche dernier face à Laval (2-1). Le déplacement chez la lanterne rouge, gagnant une seule rencontre en seize matchs, faisait donc figure de match clé pour enchaîner et lancer une éventuelle grosse fin de saison.

Revenus aux vestiaires sur un score de parité (0-0), les Hérouvillais sont davantage prudents face à des Locminois dominants sans déséquilibrer pour autant leur adversaire. Mais rapidement après la reprise, l'équipe dirigée par Mehdi Difallah prend les devants (0-1, 52').

Un avantage malheureusement de courte durée puisque trois minutes plus tard, les Bretons égalisent par l'intermédiaire de Le Sergent (1-1, 55'). Pire, à l'heure de jeu, ils prennent l'avantage grâce à Guéhenneux (2-1, 60'). En cinq petites minutes, les Hérouvillais ont pliés...

Frustrés, ils sortent de leurs gonds juste après lorsque Charles Masiala, auteur d'une faute grossière, est exclu et que Driss El Arabi, invectivant l'arbitre, suit le même chemin.

Le match est lâché et Locminé en profite en faisant le break en fin de match grâce à Lawson (3-1, 84').

Une défaite significative pour le SCH qui s'est sans doute aujourd'hui écarté de la longue route vers le maintien. La réception de Rennes Tour d'Auvergne, premier relégable, le week-end prochain, réclamera quatre points sans lesquels la survie sera clairement impossible.

Malherbe B évite la catastrophe

Dans une situation alarmante après la large défaite à Quevilly, la réserve du Stade Malherbe avait la pression ce dimanche. En prenant le match par le bon bout, les Caennais montrent leur volonté d'agir et se créent quelques embryons d'occasions. Les Havrais, sur l'une de leur seule vraie attaque, ouvrent le score. Après une frappe repoussée par Perquis que personne ne parvient à dégager, l'attaquant visiteur marque tranquillement (0-1, 17').

C'est sur ce score que les troupes malherbistes rentrent aux vestiaires, alors que juste avant la pause, ces derniers frôlent la correctionnelle après une perte de balle de Beaulieu.

Au début du second acte, Grégory Proment fait entrer Jordan Tell à la place de Christopher Operi pour mieux épauler un Emiliano Sala trop esseulé.

Au cœur d'un énorme cafouillage dans les six mètres caennais, les Havrais manquent de doubler la mise alors que le but était vide (52'). Fade jusque-là, ce n'est que dans les vingt dernières minutes que le match s'emballe. Alexandre Raineau, profitant d'un nouveau cafouillage dans la surface, réussit à tromper le portier haut-normand (1-1, 70'). Puis, une minute plus tard, Sala touche la barre (72'). Les Havrais reculent et Thomas Lemar réalise un festival avant de déclencher une superbe frappe qui transperce les filets (2-1, 75').

Et on n'est pas au bout de nos émotions... Suite à un centre en retrait, une frappe imparable vient se loger sous la barre de Perquis pour l'égalisation (2-2, 78'). A peine l'engagement réalisé, les Malherbistes sont alignés de manière catastrophique et laissent l'attaquant adverse battre Perquis en face-à-face (2-3, 82').

On se dit alors que l'équipe de Grégory Proment va s'écrouler et empocher une nouvelle défaite dans la musette. Mais c'était sans compter sur Emiliano Sala qui réalise un enchaînement sublime : contrôle en pleine course et frappe qui va chercher la lucarne opposée (3-3, 85').

Grâce au talent du joueur prêté par Bordeaux, Malherbe sort miraculé de ce match à rebondissements. En concédant ce match nul, la situation reste pourtant compliquée. En effet, les rouge et bleu sont avant-derniers de leur groupe où la lutte pour ne pas descendre est extrêmement serrée.