Moscou (AFP). Assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov: deux suspects arrêtés

Deux suspects ont été arrêtés samedi en Russie dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov, tué par balle le 27 février près du Kremlin, a annoncé le service fédéral de sécurité russe (FSB). "Deux suspects ont été arrêtés aujourd'hui en relation avec ce meurtre; Anzor Goubachev et Zaour Dadaïev, et le chef de l'Etat a été informé", a déclaré à la télévision d'Etat le chef du FSB Alexander Bortnikov. Les deux hommes sont originaires du Caucase, a-t-il précisé, ajoutant que l'enquête continuait. L'assassinat de Boris Nemtsov, l'un des opposants les plus virulents au président Vladimir Poutine et connu également pour sa croisade contre la corruption, avait laissé le pays sous le choc. M. Poutine avait immédiatement parlé de "provocation" visant à déstabiliser le pays, et promis que les assassins seraient poursuivis. Parmi les hypothèses avancées en Russie pour l'assassinat de Nemtsov figurent ses critiques du rôle de la Russie dans le conflit en Ukraine, et sa condamnation des assassinats à Paris des journalistes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a quant a lui accusé les "services spéciaux" russes et le Kremlin d'être derrière cet assassinat.

