Toulouse (AFP). Ligue 1: Marseille humilie Toulouse et se remet en selle

Marseille s'est replacé dans la course au titre en humiliant Toulouse (6-1), grâce notamment à un doublé de Batshuayi, vendredi soir en match avancé de la 28e journée, un succès crucial avant la réception de Lyon et du Paris SG. Cette réaction de Bielsa et de ses hommes, après un début d'année raté, permet à l'OM de remonter provisoirement à la deuxième place, à égalité de points (53) avec Paris, qui reçoit Lens samedi (17h00), et à une longueur de Lyon, attendu à Montpellier dimanche (21h00). La défaite face à Caen (2-3) le week-end dernier au Vélodrome alors qu'ils tenaient le match 2-0 à un peu plus de vingt minutes du terme aura finalement eu le mérite de secouer les Phocéens, qui restaient sur quatre matchs sans victoire avant leur venue à Toulouse et n'avaient pris que neuf points en huit journées depuis le début de la phase retour. Laissant André-Pierre Gignac sur le banc, pour la deuxième rencontre consécutive, ainsi que Florian Thauvin, Marcelo Bielsa aura su prendre des décisions fortes. Un pari gagnant avec Michy Batshuayi, préféré à "APG" comme vendredi dernier, qui a ouvert le score dès la deuxième minute sur une frappe en pivot à l'entrée de la surface et inscrit un doublé juste avant la pause (45e), servi par Ocampos, préféré pour sa part à Thauvin. Le jeune Belge confirme ainsi les espoirs nés de son doublé à Saint-Etienne il y a deux semaines avant une prestation entachée d'un penalty manqué face à Caen. Démarrant en trombe face à des Toulousains totalement figés par un enjeu pourtant lourd, une possible relégation alors qu'ils pointent à la 18e place depuis la dernière journée, les Marseillais enfonçaient le clou par Baptiste Aloé quatre petites minutes plus tard. Titularisé dans l'axe pour pallier la suspension de Rod Fanni, le jeune défenseur était à la réception d'une frappe de Mendy déviée par Doumbia après un coup-franc de Payet. - Ayew décisif - Replacé à gauche de l'attaque, André Ayew aura lui été décisif. En étant notamment à l'origine du troisième but de l'OM (20e). Bien servi en profondeur par Imbula, le Ghanéen centrait dans la surface, amenant Moubandjé à marquer contre son camp sous la pression d'Ocampos. Et en inscrivant le cinquième but des Phocéens d'un plat du pied (78e). Comme face à Caen, Gignac, entré à la 60e, aura pour sa part voulu prouver sa valeur à Bielsa en marquant le sixième et dernier but de l'OM (89e) sur un exploit personnel. Une réalisation, sa seizième de la saison, qui lui permet de devenir le buteur en activité le plus prolifique de Ligue 1 avec 97 buts. Seule petite ombre au tableau, privée de trois éléments clés (outre Fanni, Dja Djédjé était aussi suspendu tandis que Nkoulou se remet d'une opération à un genou), la défense marseillaise aura offert quelques largesses à une attaque toulousaine qui ne peut s'en prendre qu'à elle même de n'avoir su les saisir (Doumbia 19e, Pesic 31e et 34e, Grigore 66e). Jusqu'au but pour l'honneur de Ben Yedder (77e) d'un tir croisé. Si l'OM ne devait jusqu'à présent son maintien dans la course au titre qu'aux difficultés de Lyon et du PSG, il a bel et bien repris son destin en mains. Mais Marseille devra maintenant tenter de le garder dimanche prochain en recevant Lyon et début avril le PSG, les deux tournants de sa fin de saison. Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

