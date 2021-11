Paris (AFP). Valls présente des mesures pour faire sortir le logement social des quartiers

Manuel Valls a présenté vendredi des mesures pour construire en priorité des logements sociaux en dehors des quartiers en comptant déjà beaucoup, notamment dans les villes qui ne respectent pas les obligations de la loi SRU. Les préfets devront notamment faire des propositions avant le mois de juin 2015 pour produire des logements sociaux dans les communes ne respectant pas les obligations légales, en délivrant au besoin les permis de construire, selon le dossier du plan gouvernemental "Egalité et citoyenneté" présenté lors d'une conférence de presse par le Premier ministre. À l?inverse, "des instructions seront données aux préfets pour limiter la construction de logements sociaux dans les 1.500 quartiers prioritaires de la politique de la ville dès lors que le taux de logement social y dépassera 50%", précise Matignon. Par ailleurs, pour ne pas recréer de ghettos, les logements sociaux détruits devront être reconstruits en priorité en dehors des quartiers sensibles. Un délégué interministériel, Thierry Repentin, va être nommé pour coordonner ce processus, a indiqué M. Valls. Autre mesure importante: les bénéficiaires les plus pauvres du droit au logement opposable (Dalo) ne pourront plus se voir proposer un logement dans les 1.500 quartiers les plus pauvres de France. Manuel Valls a demandé aux préfets "de ne plus reloger dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville les personnes dont les ressources sont en dessous du seuil de pauvreté", a-t-il déclaré devant la presse. "Il faut arrêter d'ajouter de la pauvreté à la pauvreté", a fait valoir le Premier ministre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire