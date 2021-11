Nimroud (Irak) (AFP). Destruction de Nimroud en Irak: la communauté internationale effarée

La communauté internationale effarée s'attend à voir les premières images des dégâts irrémédiables infligés par les jihadistes à la cité antique irakienne de Nimroud, un "crime de guerre" a dénoncé vendredi l'Unesco, qui en a saisi l'ONU. Après avoir réduit en miette des siècles de patrimoine dans le musée de Mossoul (nord) la semaine dernière et mis le feu à sa bibliothèque, les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) sont entrés jeudi avec des bulldozers dans Nimroud, joyau archéologique inestimable, selon le ministère du tourisme irakien. "On ignore encore l'étendue des destructions" infligées à la cité pluri-millénaire construite sur les bords du Tigre, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Mossoul, a indiqué à l'AFP un responsable sous le couvert de l'anonymat. Mais l'Unesco a d'ores et déjà dénoncé "un crime de guerre" et appelé "l'ensemble de la communauté internationale" à "unir ses efforts" pour "stopper cette catastrophe", selon un communiqué de sa directrice générale, Irina Bokova. Elle a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et la Cour pénale internationale. Selon elle, "le nettoyage culturel qui sévit en Irak n?épargne rien ni personne: il vise les vies humaines, les minorités et s?accompagne de la destruction systématique du patrimoine millénaire de l?humanité". Depuis plusieurs semaines, les jihadistes qui contrôlent de vastes territoires en Irak et en Syrie voisine, sur lesquels ils ont déclaré un "califat" et multiplié les pires exactions, détruisent méthodiquement le patrimoine irakien. L'EI justifie ces destructions en arguant que les statues favorisent l'idolâtrie. Mais selon plusieurs experts, les "idoles" si vivement dénoncées dérangent moins les jihadistes lorsqu'il s'agit de les vendre au marché noir. Ce sont les statues trop imposantes pour être transportées aisément qui sont détruites, estiment-ils. - 'Bouleversé' - "Je suis véritablement bouleversé. Mais on s'y attendait, maintenant, on attend la vidéo. C'est triste", explique Abdelamir Hamdani, un archéologue irakien de l'université Stony Brook de New York. La semaine passée, les jihadistes avaient mis en ligne une vidéo du saccage du musée de Mossoul, deuxième ville d'Irak qu'ils ont pris aux premiers jours de leur offensive irakienne, début juin 2014. "Leur projet, c'est de détruire le patrimoine irakien, site par site () et Hatra, bien-sûr, est la prochaine sur la liste", poursuit M. Hamdani, en référence à un site - classé par l'Unesco - célèbre pour ses temples mêlant influences romaines, grecques et orientales. A Nimroud, les gardes ont été empêchés de se rendre sur le site de cette ville phare de l'empire assyrien, où ont été exhumés en 1988 plus de 600 bijoux, décorations et pierres précieuses, l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle. Une partie de ses précieux bas-reliefs et de ses colossales statues de taureaux ailés est exposée dans les plus prestigieux musées du monde. La communauté internationale a fermement critiqué les destructions, mais semble cantonnée au rôle d'observateur, car impuissante à agir sur les territoires dominés par l'EI, se désole Stuart Gibson, expert à l'Unesco. "Nous avons dans le passé pressé les populations locales de reconnaître l'inestimable valeur de leur patrimoine, et la nécessité de le protéger", ajoute M. Gibson. "Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les populations sont épuisées et terrifiées. Le reste d'entre nous n'a d'autre choix que de rester là et de regarder, désespéré". - Objectif Tikrit -

