Bagdad (AFP). Craintes pour l'inestimable patrimoine archéologique d'Irak menacé par l'EI

Une vidéo montrant des jihadistes jubilants réduire en miettes des sculptures pré-islamiques en Irak a provoqué un tollé général et suscité vendredi les craintes que d'autres trésors de l'un des plus anciens patrimoines au monde ne soient détruits. A coup de marteaux-piqueurs, les extrémistes du groupe Etat islamique (EI) ont détruit à Mossoul, la deuxième ville d'Irak sous leur contrôle depuis juin 2014, des splendeurs archéologiques, y compris dont un immense taureau ailé assyrien de la porte de Nergal, dont un jumeau est exposé à Londres. En quelques heures, les comparaisons avec la destruction en 2001 par les talibans des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan se sont multipliées, comme les appels à tout faire pour protéger le patrimoine. "Cette attaque est bien plus qu'une tragédie culturelle, c'est également une question de sécurité car elle alimente le sectarisme, l'extrémisme violent et le conflit en Irak", a dénoncé la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, appelant à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président français François Hollande a dénoncé une "barbarie", accusant les jihadistes de vouloir "détruire tout ce qui est humanité". - 'Favoriser l?idolâtrie' - La France est l'un des principaux contributeurs militaires de la coalition internationale menée par les Etats-Unis contre l'EI, un groupe ultradical sunnite qui a profité de l'instabilité en Irak et de la guerre en Syrie pour s'emparer de vastes régions où il commet des atrocités -décapitations, nettoyage ethnique, rapts et viols- dénoncées comme des crimes contre l'humanité par l'ONU. Pour l'organisation jihadiste, statues, tombeaux et représentations "favorisent l?idolâtrie" et méritent donc d'être détruits. "Fidèles musulmans, ces sculptures derrière moi sont des idoles pour les peuples d'autrefois qui les adoraient au lieu d'adorer Dieu", déclare face caméra un jihadiste dans la vidéo, dressant le parallèle avec la destruction par le prophète Mahomet des statues des idoles à la Mecque. Dès juillet, les combattants de l'EI avaient détruit à Mossoul (nord), la tombe de Jonas et le sanctuaire du prophète Seth -considéré comme le troisième fils d'Adam et Eve dans les traditions juive, chrétienne et musulmane. Toutes les jurisprudences "s'accordent sur le fait que l'usage d'une mosquée construite sur une tombe est contraire à l'islam", avaient-ils déclaré, une assertion contestée par de nombreux spécialistes. "Les antiquités et les statues du musée de Mossoul ne sont pas des idoles divines, mais les statues de rois, d'animaux, d'oiseaux", explique Radwan al-Sayyed, professeur de sciences islamiques à l'Université libanaise. "Et quand bien même il s?agirait de statues de dieux, elles sont dans un musée, et le coran conseille d'en tirer des leçons ()". L'instance représentant l'islam auprès des autorités égyptiennes, Dar al-Ifta, a elle aussi condamné les agissements de l'EI. "Ces antiquités se trouvent dans tous les pays conquis par les musulmans, et les compagnons (du prophète) n'ont pas ordonné leur destruction, ou autorisé ne serait-ce que de s'en approcher". - 'Capables de tout' - Si parmi les statues détruites figurent des répliques d'?uvres mises en sécurité depuis longtemps dans des musées occidentaux, certaines étaient uniques, dont le colossal taureau ailé assyrien. Après l'avoir réduit en miettes, les jihadistes auraient lancé aux gardiens du musée que la ville de Nimroud, joyau archéologique irakien à une centaine de km plus au sud, était leur prochaine cible.

