Ces pilotes se réunissaient tous les vendredis et samedis soir entre 21h30 et 00h30. Leur passe-temps : conduire au frein à main et déraper sur le parking refait à neuf, occasionnant des dégradations importantes. Seuls deux ont été formellement identifiés par les policiers et convoqués au commissariat. Le premier est âgé de 22 ans, habite à Epouville, le second, 18 ans, réside aux Loges.

Les deux reconnaissent tous les faits. Le centre commercial estime à plus de 180 000 € le préjudice subi.