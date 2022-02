Coupe de France : zoom sur un "match historique" pour l'AS Cherbourg

Alors forcément les Bleus espéraient une formation de Ligue 1 pour parfaire leur joli parcours en Coupe de France mais voilà Le Mans représente quand même un gros morceau. Et comme le dit Jean-Marie Huriez, le coach cherbourgeois, « c'est vraiment la cerise sur le gâteau »!

Sur le terrain maintenant, les Cherbourgeois n'ont pas l'intention de venir jouer en spectateurs et tenteront sûrement de s'inspirer de la prestation de Bayeux. L'équipe de DH avait fait trembler les Manceaux en ne s'inclinant que 3-2 au 8e tour de la Coupe.

Et puis le Mans n'est pas en si bonne forme que cela. L'équipe sarthoise reste sur trois revers consécutifs en championnat contre Vannes, Reims et Laval. Pour la Coupe de France, Le Mans n'a affronté que des équipes de DH pour l'instant.

De son côté, Cherbourg reçoit avec deux succès d'affilé en championnat contre Saint-Pryvé-Saint-Hilaire et Carquefou. On sent les bleus en confiance et l'effectif cherbourgeois paraît clairement en mesure de se donner à fond pour ce qui s'annonce être le match de l'année pour l'ASC.