Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 7 et 8 mars

MANCHE



Troc ta Zic, c'est un vide-grenier musical animé qui se tient samedi à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Au programme : vide-grenier, concerts, ateliers musicaux. Venez vendre vos instruments de musique, vos vinyls et vos cds. Rendez-vous, ce samedi, à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Harcouët de 14h à 20h. L'entrée est libre et gratuite.



Ce samedi, la Ferme Coutançaise organise son repas annuel pour lequel les producteurs, regroupés dans l'association de vente directe, cuisinent eux-mêmes leurs produits pour les faire découvrir à un public plus large. Un spectacle de magie sera également proposé. Rendez-vous dés 19h30, salle du Domaine de la Guérie. L'entrée est à 15€ pour les adultes et c'est 7€ pour les enfants. Plus d'infos sur www.la-ferme-coutancaise.com



Samedi, assistez à la soirée Twin à la Bazoge dans le sud-Manche en partenariat avec Tendance Ouest. Au programme 2 concerts avec Alex Mirey et Jet Blast. Rendez-vous dés 21h30. L'entrée est à 9€ avec une conso, retrouvez toutes les infos sur les-twin.fr



Ce dimanche, de 10h à 18h, c'est le salon de la moto, salle Marcel Hélie à Coutances, avec Tendance Ouest. Les plus grandes marques seront représentées, un marché de l'occasion et de nombreuses animations.



CALVADOS



À l'occasion de la journée internationale de la femme, l'ASPTT Caen invite les femmes de toute la région à découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives. Course à pied, tennis de table, volley, yoga et tir sur cible seront proposés à toutes les femmes. C'est ce samedi à partir de 13h45 au Gymnase Maurice Fouques. C'est gratuit.



Samedi soir, suivez la rencontre de Ligue 1 entre le SM Caen et les Girondins de Bordeaux sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité dés 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Samedi soir, la tournée Redbull Music Academy s'arrête au Cargö à Caen pour une grande soirée concert electro. Retrouvez sur scène les pointures de la scène régionale comme Fakear ou Superpoze mais aussi Gilles Peterson. C'est ce samedi au Cargö à Caen, retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com



Samedi soir, assistez au spectacle de Patrick Sébastien au Zénith de Caen. Dans «ça va être ta fête» il renoue avec le Music-hall, avec ses meilleurs imitations et ses tubes populaires. C'est ce samedi à 20h30. L'entrée varie entre 47 et 32€.



Sommer'geeks est un festival de l'univers geek à Sommervieu près de Bayeux et qui se déroule dimanche. Tous les âges sont invités à profiter des différentes activités ce dimanche de 9h à 18h. Retrouvez le programme sur la page facebook Sommergeeks.



Dimanche, c'est la 11e foire aux livres et au matériel photo d'occasion et de collection à Vire. Organisée par l'association du Mois de la photographie en Bocage Normand, cette 11e édition se tiendra à la salle Chenedollé. Rendez-vous de 9h à 18h30. C'est gratuit pour les visiteurs.



ORNE



Tout ce week-end, se tient à Saint-Georges-des-Groseillers, le salon 2015 des vins de France. Un salon organisé au profit des oeuvres du Rotary Club de Flers-Condé. Des exposants venus de toute la France seront présents. Rendez-vous, salle Lecocq, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.



Samedi, c'est la 25e édition de la course de printemps de la Ferté Macé, organisée par le jogging club d'Andaine. Elles se déroulent toutes au plan d'eau de la Ferté Macé. Inscriptions sur joggingdandaine.e-monsite.com ou sur place à partir de 13h30 ce samedi.



L'humoriste Elisabeth Buffet sera ce samedi à 20h30 au Carré du Perche à Mortagne pour présenter son nouveau spectacle. L'occasion pour elle d'en dévoiler un peu plus sur son personnage qui vieillit mais ne grandit pas. L'entrée est à 28€.



A l'occasion de la journée de la femme, le collectif «La Cavée des Artistes» organise ce dimanche un salon «Le monde des créatives». Au programme, des ateliers et des expositions de peinture, photographie, création de mode, spectacles pour enfants et bien d'autres choses encore. Rendez-vous ce dimanche de 11h à 18h à la salle des fêtes de La Carneille. L'entrée est gratuite.