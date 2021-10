Atelier à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf

Exceptionnellement proposée au public individuel, La petite fabrique : fer et ferronnerie est une animation qui attire de nombreux groupes scolaires. Celle-ci permet de s'interroger sur l'architecture et d'explorer la variété des usages du matériau, tantôt élément structurel ou décoratif. Conviés à analyser les décors du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine au cœur de la Fabrique des Savoirs, les jeunes participants manipulent sur place des éléments d'architecture pour mieux comprendre leurs rôles dans le bâti.

Applications pratiques

Après cette visite guidée, les enfants s'inspirent de ces objets pour réaliser des motifs de ferronnerie en linogravure. Un travail qu'ils pourront ramener chez eux.

Pratique. Samedi 7 mars de 14h30 à 16h30. La Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Tarif 3€. Tél. 02 32 96 30 40