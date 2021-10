Beyrouth (AFP). Syrie: combats à Alep après l'attaque rebelle contre un QG de l'armée

De violents combats opposaient jeudi l'armée syrienne aux rebelles à Alep au lendemain d'une attaque spectaculaire de ces derniers contre le siège des services de renseignements de l'air, dans l'ouest de la ville. "De très violents combats se déroulent entre le régime et les rebelles dans la région où a eu lieu l'attaque de mercredi et les deux adversaires se bombardent mutuellement", a affirmé à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Une source militaire syrienne a confirmé les affrontements. "Il y a des combats entre l'armée et les hommes armés dans le quartier de Jamayat az Zahra après une offensive d'envergure lancée ce matin par l'armée et au cours de laquelle il y a eu beaucoup de tués et de blessés dans les rangs adverses". La puissante charge explosive souterraine contre un bâtiment abritant le siège de ce redoutable service de renseignement et les combats qui ont suivi, ont fait 20 morts parmi les forces gouvernementales et 14 chez les rebelles, selon l'OSDH. En outre, des bombardements rebelles contre le secteur gouvernemental ont coûté la vie à neuf civils, dont deux femmes et trois enfants, notamment dans le quartier de Salaheddine, à l'ouest, où l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura entendait proposé une trêve. Ancien poumon économique de la Syrie, la ville septentrionale d'Alep est entrée dans le conflit à l'été 2012 et est depuis divisée entre zones contrôlées par les rebelles à l'est et celles du régime à l'ouest.

