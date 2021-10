Affaire Caen-Nîmes : L'Equipe expose le dossier qui accuse

Selon les instructeurs du rapport de 50 pages qui doit en partie servir à l'occasion de l’examen du dossier sur lequel la justice enquête depuis quatre mois, les lundi 16 et mardi 17 mars prochains, le match Caen-Nîmes de mai dernier a fait l'objet d'une "entente". L'Equipe publie notamment un extrait du rapport : "Nos conclusions vont clairement dans le sens d'une entente avant le début du match entre ces deux équipes (...), ne pouvant être le résultat de seuls faits de jeux." Dans cette affaire des "matchs truqués de Ligue 2", six autres rencontres ont fait l'objet d'auditions, impliquant toutes le Nîmes Olympiques.

Le rapport révèle également selon L'Equipe, que le président du Stade Malherbe a "appelé son entraîneur afin que le score soit au minimum de 3-0". Tout un ibroglio avait précédé ce match...

Pour rappel, six personnes, dont Jean-Marc Conrad, alors président du club de Nîmes et son principal actionnaire Serge Kasparian ont été mis en examen pour corruption, tout comme Jean-François Fortin, président du Stade Malherbe Caen, et Kaddour Mokeddel, son responsable sécurité.

Dans cette affaire, il est donc prévu que la commission de discipline de la LFP auditionne les suspects d'ici une dizaine de jours, avant de prononcer le 17 mars, les sanctions qui en résulteront.