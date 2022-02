Rugby - Six Nations : l'interview de Marc LIEVREMONT

Dans le groupe de trente joueurs dévoilé le mercredi 19 janvier à Marcoussy par l'entraîneur du XV de France, on retrouve les 3/4 Toulousains Vincent Clerc, Clément Poitrenaud et David Skrela absents de la tournée d'automne.

Après l'Ecosse au Stade de France le 5 février, les Français effectueront trois déplacements tout d'abord en Irlande le 13 février, puis l'Angleterre le 26 février et enfin l'Italie le 12 mars. Ils termineront le tournoi par la réception du pays de Galles le 19 mars.



Du côté de la sélection dévoilée, la surprise vient du pays Basque : Sylvain Marconnet, âgé de 34 ans et 80 sélections, retrouve le chemin des bleus. Le retour du pilier du Biarritz Olympique, qui n'a plus joué en équipe de France depuis le Tournoi des six nations 2010 et la victoire contre l'Irlande, confirme qu'il entend retrouver sa place en première ligne, afin de disputer la coupe du monde en Nouvelle Zélande.

Et puis, il y a les joueurs qui confirment les espoirs placés en eux, lors de la tournée d'automne, c'est le cas du Bayonnais Yoann Huget.



Au chapitre des principaux absents, on retrouve le talonneur du Stade Français Dimitri Szarzewski et le 2e ligne toulousain Romain Millo-Chluski, blessés. Le pilier de Perpignan Jérôme Schuster, nouveau venu en novembre, est lui aussi indisponible pour blessure. L'ailier Clermontois, Julien Malzieu, bien que recalé, tient cependant la corde en cas de forfait au sein des lignes arrières. C'est loin d'être le cas, pour Mathieu Bastareaud.



Ces trente joueurs convoqués pour disputer le Tournoi des six nations ne le sont pas forcément pour la Coupe du Monde, a tenu à préciser Marc Lièvremont. Toutefois, on peut s'autoriser à penser qu'il sera très proche de groupe qui sera dévoilé le 11 mai prochain. L'entraîneur du quinze de France affiche haut et fort ses ambitions pour ce tournoi, à savoir conserver le trophée. Un Marc Lièvremont, qui pour la première fois était seul face à la presse pour annoncer la composition du groupe pour ce tournoi.

Les réponses de Marc LIEVREMONT, entraineur du XV de France.

Propos recueillis par Didier Foyer.