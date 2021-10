Beyrouth (AFP). Syrie: des dizaines de morts dans un attentat et des combats à Alep

Des dizaines de personnes ont été tuées mercredi dans un attentat mené par des rebelles syriens contre le QG des services du renseignement à Alep (nord) puis des combats avec l'armée du régime, a indiqué une ONG. Une source militaire a confirmé l'attentat et indiqué que des combats étaient toujours en cours dans la partie d'Alep contrôlée par le régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les rebelles ont déclenché une puissante charge explosive souterraine contre un bâtiment abritant des bureaux du service de renseignement de l'armée de l'air. "L'explosion et les combats ont fait des dizaines de morts dans les deux camps", a indiqué l'OSDH, basé en Grande-Bretagne mais qui s'appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie. L'explosion était assez puissante pour être entendue dans toute la ville, a indiqué un journaliste de l'AFP dans l'est d'Alep. Des habitants ont évoqué une secousse semblable à celle d'un tremblement de terre. "Des hommes armés ont fait exploser un tunnel qu'ils avaient creusé puis attaqué les environs du siège du renseignement de l'armée de l'air", a indiqué la source militaire syrienne. "Des heurts sont en cours et l'armée de l'air syrienne mène des frappes sur les positions des hommes armés dans cette zone", a indiqué cette source. La branche d'Al-Qaïda en Syrie, le Front al-Nosra, a indiqué sur son compte Twitter que ses combattants avaient participé, avec d'autres factions rebelles, à l'assaut "contre les bureaux du renseignement de l'armée de l'air et les bâtiments environnants". Les rebelles syriens, notamment à Alep ont de plus en plus fréquemment recours au déclenchement d'explosifs enfouis dans des tunnels creusés sous des zones contrôlées par le régime. Une explosion similaire sous la vieille ville d'Alep avait tué au moins sept membres des forces gouvernementales en décembre 2014. En mai 2014, des rebelles avaient également déclenché des explosifs enfouis sous l'hôtel Carlton, un établissement de renom désormais utilisé comme base par les forces gouvernementales. Les combats ont débuté mi-2012 à Alep, qui était alors le poumon économique et la deuxième plus grande ville de Syrie. Elle est depuis divisée entre les zones contrôlées par les rebelles à l'est et celles du régime à l'ouest.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire