Le PIJ organise un « apéro-discussion » sur les programmes de mobilité : à quel âge peut-on partir, comment, où ? Pourquoi partir ?

L'idée de cette rencontre est de créer un temps d'information collective et de présenter les dispositifs existants. Laéticia Genion, du PIJ de Flers :

Information sur la mobilité internationale à Flers Impossible de lire le son.

Lors de cette soirée, ce sera aussi le témoignage de jeunes, sur leur expérience hors de nos frontières, pour qu'ils expliquent la plus value d'un départ à l’étranger, comme Loïc Ledeux, qui vient de passer 1 an en Malaisie :

Information sur la mobilité internationale à Flers Impossible de lire le son.

Apéro-discussion à 18h30 ce jeudi 5 mars, à la MJC de Flers.