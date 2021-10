Pucón (Chili) (AFP). Chili: spectaculaire éruption du volcan Villarrica mais pas de dégâts

Le volcan Villarrica, situé dans le sud du Chili et considéré comme l'un des plus actifs d'Amérique du Sud, est entré en éruption mardi, entraînant l'évacuation de milliers de personnes, sans causer de dégâts. L'alerte rouge, déclenchée vers 03H00 (06H00 GMT) autour du volcan par le Bureau national des urgences (Onemi), a été maintenue durant 24 heures. Mais l'éruption, la première depuis quinze ans, a cessé au bout de quelques heures. A la télévision, les images, impressionnantes, montraient une flambée de lave rouge et or, et de cendres s'échapper du Villarrica, encore plongé dans la nuit, le tout accompagné d'une épaisse fumée noire. Les autorités locales avaient fait retentir les sirènes juste avant la coulée de lave. L'évacuation de la population s'est réalisée dans le calme. Au point du jour, le niveau d'alerte a été abaissé dans les localités voisines du volcan, excepté pour les plus proches du cratère, et les routes ont été rouvertes à la circulation. Les quelque 3.000 habitants évacués des communes de Villarrica, Pucon, Curarrehue et Conaripe ont pu commencer à regagner leurs domiciles. Mais "il a été décidé de maintenir l'alerte rouge dans un périmètre de 10 km autour du volcan (situé près de Temuco, à environ 800 km au sud de Santiago), le reste de la région passant en alerte jaune", a précisé le ministre de l'Intérieur Rodrigo Penailillo. Plusieurs heures après le début de l'éruption, la coulée s'est arrêtée, selon des images diffusées en direct. "C'est un volcan qui est actif mais qui pour le moment est redevenu calme", a déclaré la présidente Michelle Bachelet, arrivée sur les lieux quelques heures après l'éruption. La présidente s'est rendue jusqu'à Pucon, à 15 km du volcan, qu'elle a survolé avant de se réunir avec les autorités locales. Dans la commune voisine de Coñaripe, située sur un autre versant du volcan, les habitants restaient encore dans l'expectative à l'extérieur de leurs maisons, avec une forte présence policière dans la zone, a constaté un photographe de l'AFP. Selon un dernier rapport officiel, aucune variation importante n'a été relevée dans l'activité du volcan ces dernières heures. "L'activité éruptive n'a pas réapparu et il subsiste seulement une légère émission de gaz", indique l'Office national des urgences (Onemi). Environ 45 familles sont resté toutefois isolées, mais saines et sauves, après que l'augmentation du débit d'une rivière eut emporté un pont d'accès. Selon l'Onemi, par mesure de précaution, environ 1.000 personnes restent évacuées dans cette région de l'Araucanie. - Une explosion intense mais de courte durée - Le responsable du réseau volcanique du Chili, Luis Lara, a expliqué que l'éruption "a été assez intense mais de courte durée". L'indice d'explosivité volcanique du Villarrica a été situé à 2 sur une échelle de 0 à 8. "Il s'agit essentiellement d'une petite éruption", a relevé M. Lara depuis le centre de l'Onemi à Santiago. Il a écarté l'éventualité d'un glissement de terrain volcanique, possible lorsque la lave fait fondre la neige et augmenter le débit des rivières autour du massif. "C'est une éruption de moindre ampleur" que celle en 2011 du volcan Caulle, situé également dans le sud du Chili, dont les cendres avaient été visibles jusqu'à Buenos Aires ou Montevideo, selon M. Lara.

