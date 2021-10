Villarrica (Chili) (AFP). Chili: le volcan Villarrica entre en éruption, 3.000 personnes évacuées

Le volcan Villarrica, situé dans le sud du Chili, est entré en éruption mardi matin, entraînant l'évacuation de quelque 3.000 personnes des alentours, a annoncé le Bureau national des urgences (Onemi). Aux environs de 03H00 (06H00 GMT), les autorités ont décrété l'alerte rouge et ordonné l'évacuation de quelque 3.000 personnes, après l'entrée en éruption de ce volcan, considéré comme l'un des plus actifs du pays et de l'Amérique du Sud. Les cours ont été suspendus dans les établissements scolaires. Selon des images diffusées par la télévision chilienne, les autorités locales ont fait retentir les sirènes juste avant que ne s'écoule de la lave du cratère, situé près de la ville de Temuco, à environ 800 km au sud de Santiago. Plusieurs heures après le début de l'éruption, la coulée semblait s'être arrêtée, selon des images diffusées en direct. La présidente chilienne Michelle Bachelet a appelé la population au "calme". "Nous surveillons et évaluons minute par minute la situation", a-t-elle déclaré depuis le palais présidentiel à Santiago, précisant qu'elle se rendrait sur place dans les prochaines heures. L'Onemi a indiqué pour sa part que l'alerte rouge restait en vigueur jusqu'à 09H00 (13H00 GMT) et que les cours étaient suspendus dans les communes de Villarrica, Pucon, Curarrehue et Conaripe. Les principales voies d'accès à la zone ont été coupées en raison d'un risque d'inondations dû à une montée du niveau des eaux de plusieurs rivières entourant le volcan qui culmine à 2.800 mètres d'altitude.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire