Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de Caen : Stanislas Hommet récompensé

« Le mérite existe et aujourd'hui, il est attribué à l’homme de la situation" », souligne Christophe Prochasson, recteur de l’Académie de Caen. Stanislas Hommet, c’est un chercheur historien, mais aussi le directeur engagé de l’ESPE de Caen, l'école des professeurs. Il fait partie de ces hommes qui se battent sur tous les terrains : du coup de main pour la barrière défectueuse de l'école à la défense de valeurs éducatives au niveau national. Ce lundi, il reçoit avec émotion la Médaille de Chevalier dans l’ordre national du mérite.

"Va, vis et deviens"



« Enseigner, c’est un métier qui s’apprend », insiste le directeur. Son école, l'ESPE, forme à l’enseignement les futurs professeurs, et ceux déjà en poste. Elle organise deux années de Master métiers de l’enseignement. Ce autour de cinq domaines de compétences : disciplinaire, didactique, recherche, contexte d’exercice du métier, et mise en situation professionnelle. Cette formation de pointe tient à jour les nouvelles pédagogies en se basant sur de la recherche permanente. Elle contribue ainsi à l’analyse de nos écoles en temps réel pour mieux répondre au besoin des futurs adultes. Stanislas Hommet est résolument tourné vers l’avenir: « Va, vis, et deviens ! » conclut-il.