Charlélie Couture, Luyanna en live et vos sorties club du week-end

Votre soirée concert

Charlélie Couture fait étape à la Luciole à Alençon ce samedi soir, véritable touche à tout talentueux et instinctif, il poursuit son chemin dans les musiques et la poésie urbaines en vous présentant « Im Mortel » son dernier album sorti en septembre. Comptez 27 euros l'entrée.

Dans vos clubs

Luyanna et Lrayan squattent le Koncept à Lessay pour vous faire danser sur le hit ensoleillé « Walilowelela » ou encore « Enamorame ».

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la XXL Célibataires Party, toujours les bracelets aux couleurs de vos envie : vert si open, orange en couple et rouge... Pas touche ! Dj Zippo s'occupe du son et l'entrée est offerte pendant le before de 22h30 à 23h30.

Dans votre club Les Planches à Deauville c'est l'American Hype Night avec un warmup de Julien Stackler avant de laisser place à Dj Krazy et MC Sean Cortez.

Un show de gogos à l'Amirauté à Cherbourg pour le plaisir des yeux et avec des cadeaux à remporter toute la nuit.

Découvrez le nouveau service Chicha électronique au Plan B à Mâle, c'est 10 euros les 30 minutes, 20 euros l'heure ou 50 euros pour la nuit. A consommer avec modération.

Enfin à l'Aston Club route de Brix avant la Ladies Night la semaine prochaine c'est la S*** Me I'm Famous Party !