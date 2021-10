Tennis de table : le Caennais Lorentz champion de France

En finale, ils ont battu la paire Damien Eloi / Stéphane Ouaiche sur le score de trois sets à un. Romain Lorentz obtient ainsi à 22 ans son premier titre national dans la catégorie senior.

La semaine dernière, le pongiste caennais avait prolongé son contrat avec le Caen TTC pour une saison supplémentaire. "Malgré de nombreuses sollicitations, et notamment de clubs de haut de classement de Pro A, il a choisi de rester dans son club pour la 3e année consécutive", indique Xavier Renouvin, le coach caennais. "Le Caen Tennis de Table est bien sûr ravi de cette décision et continuera à soutenir et aider Romain dans sa progression et dans son objectif d’être titulaire en équipe de France dans les grandes compétitions européennes et mondiales."