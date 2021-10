Le Caire (AFP). Egypte: la justice juge inconstitutionnelle la loi sur les prochaines législatives

La justice égyptienne a jugé dimanche anticonstitutionnelle la loi électorale devant régir les prochaines législatives, les premières sous le président Abdelfattah al-Sissi. Cette décision risque de retarder le scrutin, qui devait initialement se dérouler par étapes entre le 21 mars et le 7 mai. La Cour constitutionnelle a estimé que certaines dispositions de la dite loi, notamment en ce qui concerne le découpage des circonscriptions électorales, étaient anticonstitutionnelles et son arrêt pourrait retarder le scrutin. Cette loi électorale a été ratifiée en décembre par le président Sissi et le scrutin devait se dérouler en vertu d'un processus complexe, initialement destiné à rendre le Parlement le plus représentatif possible. Le tribunal administratif doit désormais se prononcer, sur la base de l'arrêt de la Cour constitionnelle, sur un éventuel report du scrutin. "L'élection va être repoussée et le processus va devoir être repris au début", a estimé un juriste interrogé par l'AFP, Mohamed Abdel Wahhab.

