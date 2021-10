Washington (AFP). Etats-Unis: Rand Paul candidat favori des militants conservateurs pour 2016

Le sénateur Rand Paul a remporté pour la troisième année consécutive samedi une consultation informelle organisée pendant la convention annuelle (CPAC) des conservateurs américains pour départager les candidats républicains, déclarés ou non, à l'investiture présidentielle pour 2016. Scott Walker s'est hissé à la deuxième place de cette consultation qui a une valeur indicative, signe de la popularité croissante du gouverneur du Wisconsin parmi les ultra-conservateurs du Tea Party. D'obédience libertarienne, Rand Paul, sénateur du Kentucky, fils de l'ancien membre du Congrès et candidat à la présidentielle Ron Paul, a recueilli 25,7% des voix, contre 21,4% pour Scott Walker. Le sénateur Ted Cruz a terminé troisième (11,5%), juste devant Ben Carson (11,4%), un neurochirurgien qui est devenu l'une des figures des conservateurs ces dernières années. Jeb Bush, fils et frère de présidents et qui semble en tête des présidentiables éventuels à droite, est arrivé en cinquième position. Républicain modéré, il a reçu vendredi un accueil mitigé à la Conservative Political Action Conference (CPAC), où des militants ont perturbé son intervention. Le gouverneur du New Jersey Chris Christie, dont la cote de popularité s'est effondrée ces derniers mois, a terminé en dixième position avec 2,8% des voix. 3.007 votes ont été enregistré entre mercredi et vendredi à la CPAC, selon le décompte du Washington Times, qui a participé à l'organisation du scrutin.

