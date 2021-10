Villeneuve-d'Ascq (AFP). Ligue 1: Lyon tombe à Lille et laisse la voie grande ouverte au PSG

Après une première mi-temps catastrophique, Lille s'est merveilleusement repris et a fait tomber le leader Lyon (2-1) samedi lors de la 27e journée, offrant au Paris SG la possibilité de s'emparer de la tête dimanche en cas de succès à Monaco. L'OL, qui avait ouvert le score dès la troisième minute par Tolisso et avait archi-dominé un premier acte face à des Nordistes affligeants, a finalement craqué après la pause sur des buts de Gueye et Lopes. "On peut avoir des regrets, surtout sur notre première mi-temps qui était de qualité, même si on aurait pu être plus ambitieux () Je suis très déçu de la deuxième période de toute l'équipe", a déploré l'entraîneur lyonnais Hubert Fournier, qui n'avait plus connu la défaite en L1 depuis trois mois. Les Rhodaniens, qui ont mal entamé leur série de trois déplacements consécutifs (Lille, Montpellier et Marseille), possèdent toujours 54 points, soit deux de plus que le PSG, tandis que l'OM, battu à domicile vendredi par Caen (2-3), pointe à quatre longueurs. Lyon, qui restait sur deux résultats nuls à l'extérieur (à Lorient et Monaco), a enchaîné un troisième match sans victoire hors de ses bases. Pas de bon augure avant les déplacements à la Mosson et au Vélodrome Lille, de son côté, a évité de justesse la crise profonde qui semblait se profiler à la fin de la première mi-temps. Ulcéré par le niveau de jeu affiché par le Losc, le kop lillois avait en effet réclamé la démission de René Girard avant la demi-heure et s'en était même pris au président Michel Seydoux. Avec ce succès inattendu, le Losc remonte provisoirement à la huitième place (35 points) et a quasiment assuré son maintien. "On a fait une deuxième mi-temps remarquable. Je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs. On savait que c?était faisable, encore fallait-il le faire! C'est une victoire importante et il nous la fallait", s'est réjoui Girard. Lyon avait pourtant ouvert le score sur sa première incursion dans la surface lilloise: un corner de Fékir, pourtant mal tiré, était repris au point de penalty par Tolisso, qui avait devancé Béria (0-1, 3e). - Lopes passeur et buteur - Les Gones géraient ensuite le résultat sans trop forcer face à des Lillois apathiques, à l'image de Mendes, remplacé par Delaplace dès la 40e minute. Furieux, le Cap-Verdien passait sa colère sur une bouteille d'eau qui terminait sa course en plein milieu du terrain! Les Lillois revenaient toutefois sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Origi, lancé par Koubemba, gâchait une première occasion en se faisant reprendre à l'entrée de la surface (47e). La deuxième occasion était la bonne pour les Dogues. Au terme d'une superbe action collective à une touche de balle initiée par Béria puis Koubemba, Gueye réalisait un une-deux avec Lopes dans la surface et trompait de près le gardien lyonnais (1-1, 56e). Dans la foulée de sa passe décisive, Lopes y allait de son but. Trouvé par Corchia à 35 mètres du but, le Portugais résistait à Gonalons et plaçait une frappe enroulée au ras du poteau droit (2-1, 60e). Comme par enchantement, le public, hostile envers son équipe un demi-heure plus tôt, explosait de joie et encourageait enfin ses troupes. En face, Lyon était sonné et n'allait jamais se remettre de ce retournement de situation. Delaplace (72e) puis Origi (83e) manquaient même le K-O, tandis qu'Enyeama, comme d'habitude, répondait présent en repoussant des tirs de Bedimo (71e) puis Jallet (90+1).

