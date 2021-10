Rennes (AFP). Départementales: Valls en campagne sur un marché de Rennes

Le premier ministre Manuel Valls a poursuivi sa campagne pour les élections départementales des 22 et 29 mars, samedi matin en visitant un marché du centre de Rennes en compagnie de la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem et de la maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré. Après avoir bu un thé dans un bar du bas de la place des Lices, où se tient chaque samedi le très fréquenté marché alimentaire de Rennes, le 2e en importance de France, le Premier ministre a déambulé pendant plus d'une demi-heure parmi les étals de fruits et légumes et de poisson. Escorté par un imposant service de sécurité et de nombreux journalistes, M. Valls s'est arrêté devant de nombreux étals, s'enquérant auprès des commerçants de leur situation et serrant les mains des chalands, parfois surpris de sa présence mais ne manifestant ni enthousiasme ni animosité visibles. "L'accueil n'est jamais mauvais sur un marché et on y sent toujours des choses", a commenté le Premier ministre qui s'est prêté volontiers au jeu des selfies. Il a également sacrifié aux traditions locales en dégustant un kouing-amann, un gâteau breton au beurre, et une galette saucisse, une spécialité d'Ille-et-Vilaine très courue sur le marché de Rennes. Interrogé par les journalistes, M. Valls a rappelé "l'importance" du scrutin départemental de mars. "La démocratie est trop fragile pour qu'on ne la conforte pas à chaque scrutin", a-t-il dit. M. Valls avait fait son premier meeting de campagne jeudi à Palaja dans l'Aude puis un deuxième vendredi soir à Betton une petite commune à l'est de Rennes. Une "dizaine" de déplacements sont prévus dans les prochaine semaines, alternant meetings et visites de terrain. Entre 30 et 40 départements sur 101 sont susceptibles de basculer à droite, selon un décompte de l'AFP. La gauche, qui avait atteint son point le plus haut en 2011 -elle dirige aujourd'hui 61 départements- ne semble pas en mesure d'en gagner un seul.

