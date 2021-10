Moscou (AFP). Russie: l'assassinat de Nemtsov a été planifié, selon les Russes

L'assassinat de l'opposant russe et ancien vice-premier ministre Boris Nemtsov en plein centre de Moscou a été "minutieusement planifié", ont estimé samedi les enquêteurs russes. "Il ne fait aucun doute que ce crime a été minutieusement planifié, tout comme le lieu choisi pour le meurtre", sur le Grand pont de pierre, juste à côté du Kremlin, a écrit le Comité d'enquête russe dans un communiqué. "Selon toute vraisemblance, l'arme qui a été utilisée est un pistolet Makarov", une arme de poing utilisée par les forces de police et l'armée russe et par conséquent très répandue, poursuit le communiqué. Les enquêteurs ont ainsi retrouvé sur les lieux du meurtre six douilles de munition de calibre 9 mm, mais qui proviennent de différents fabricants, ce qui rend plus difficile de trouver leur origine. "Boris Nemtsov se rendait avec sa compagne à son appartement, qui est situé non loin du lieu des faits. Il est évident que les organisateurs et les auteurs de ce crime étaient informés de son trajet", a conclu le Comité, chargé de l'enquête. Selon le communiqué, les témoins du meurtre ont déjà été interrogés par les enquêteurs.

